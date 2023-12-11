زيلينسكى: بإمكان الأرجنتين أن تساهم في توحيد أمريكا اللاتينية حول أوكرانيا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي : إنه بإمكان الأرجنتين أن تسهم في توحيد أمريكا اللاتينية حول أوكرانيا وتلعب أحد الأدوار الرائدة في تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زيلينسكي لوسائل الإعلام في بوينس آيرس، حسبما أفادت وكالة أنباء /أوكرينفورم/ الأوكرانية نقلا عن الخدمة الصحفية لمكتب الرئيس الأوكراني.

وقال زيلينسكي: "نحن مهتمون بأن تلعب الأرجنتين أحد الأدوار الرئيسية في صيغة السلام كممثل مرغوب فيه للغاية لأمريكا اللاتينية. نحن بحاجة إلى دعم جميع القارات. وهنا نرى دولة عظيمة تتمتع بمثل هذه الرغبة والقدرات"..مضيفا : "إننا مهتمون للغاية بتوحيد أمريكا اللاتينية حول أوكرانيا. بالنسبة لنا، هذا اتحاد حول الحقيقة".

وأكد أنه مهتم بعقد القمة بين أوكرانيا وأمريكا اللاتينية، ويود أن يساعد رئيس الأرجنتين، خافيير مايلي، في تفعيل وتنظيم مثل هذه المنصة..قائلا : "إنه يمكن لأوكرانيا والأرجنتين أيضا التعاون في مجالات أخرى، خاصة في قطاع الطاقة، من أجل مضاعفة حجم التداول بين البلدين".

وردا على سؤال حول سبب اختياره الأرجنتين كوجهة أولى للزيارة بين دول أمريكا اللاتينية..أجاب الرئيس الأوكراني بأن الدعوة إلى تنصيب نظيره الأرجنتيني وموقف الأخير من الحرب الروسية على أوكرانيا ساهم في ذلك.