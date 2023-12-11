زيادة إقبال السيدات على لجنة مدرسة عمرو بن العاص فى زفتى بالغربية.. صور

الغربية محمد طارق

شهدت لجنة 4 بمدرسة عمرو بن العاص التجريبية بالمجمع التعليمى بمدينة زفتى فى محافظة الغربية، إقبال كبير للسيدات للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل الإستراحة الرسمية بمنتصف اليوم الثاني.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألف و993 مواطن، داخل 693 مقرا انتخابيا، ووجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميدانى للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أى كان نوعها فى محيط اللجنة، وفى الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة فى محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوى الهمم.

زيادة إقبال السيدات على لجنة مدرسة عمرو بن العاص فى زفتى بالغربية