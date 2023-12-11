اليوم السابع
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زحام الناخبين أمام لجنة الصفا والمروة بفيصل للتصويت فى انتخابات الرئاسة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:48 م
زحام الناخبين أمام لجنة الصفا والمروة بفيصل للتصويت فى انتخابات الرئاسة زحام شديد فى لجنة الصفا والمروة بفيصل
كتب محمد إبراهيم

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شهدت لجنة الصفا والمروة الانتخابية بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة، مشهد لافت بسبب إقبال كبير من الناخبين، منذ ساعات الصباح الأولى، حيث اصطف الناخبون أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، رافعين أعلام مصر.
 
انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، ثاني يوم لأعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 
ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.
 
 
 






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