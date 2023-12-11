رموز عائلات أبو صقل بالعريش يتجولون بين اللجان تشجيعا للناخبين.. صور

العريش - محمد حسين

شهدت مقرات لجان العريش زيارات نظمها وفود يمثلون عائلات أبوصقل بالعريش.

وقال رحمى بكير، عضو مجلس النواب ومن رموز عائلات أبوصقل، إنهم يتجولون بين اللجان تشجيعا للناخبين الذين يحضرون للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم.

وأضاف أن العريش تشهد لجانها إقبالا من الأهالى الحريصين على المشاركة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.



رموز-عائلات-ابو-صقل-بالعريش-يتجولون-بين-اللجان-تشجيعا-للناخبين-(1)



رموز-عائلات-ابو-صقل-بالعريش-يتجولون-بين-اللجان-تشجيعا-للناخبين-(2)