رفع العلم الفلسطيني في لوجرونيو الإسبانية للمطالبة بوقف النار فى غزة

فاطمة شوقى

تظاهر عدد من الإسبان فى مدينة لوجرونيو الإسبانية للمطالبة بوقف النار فى قطاع غزة، وانهاء الهجمات الاسرائيلية على الاراضى الفلسطينية، ورفعوا العلم الفلسطينى، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المظاهرات قطعت حركة المرور لبضع دائق فى شارع مورو دى لا ماتا، الذى يفصل الوفد الحكومى عن باسيو ديل إسبولون لرفع العلم وقراءة عدة مواد من حقوق الإنسان.

كما ظهرت لافتة كبيرة، إلى جانب الأعلام الفلسطينية، يحمل أحدها شعار "كفى لهذه الوحشية"، هذا التجمع الصامت الذي أعرب فيه عشرات الاشخاص عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

سلط ثلاثة متحدثين باسم المنصة الصديقة لفلسطين، لاريوخا، الضوء على انتهاك إسرائيل لجميع الحقوق العالمي لحقوق الإنسان تقريبًا ضد الشعب الفلسطيني، وقالت فى بيان لها "في مواجهة هذا العنف، نرى كيف تقتل إسرائيل منذ شهرين مئات الفلسطينيين كل يوم، معظمهم من المدنيين العزل والعديد منهم (حوالي 40٪) من الأطفال. لقد قتلوا بالفعل المزيد من الفلسطينيين".

وأضاف "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" و"لا يجوز احتجاز أي شخص تعسفا أو سجنه أو نفيه" تؤكد المادتين 5 و9 على التوالي".