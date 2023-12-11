رغبة من المصريين لاستكمال الإنجازات.. قالوا عن انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف

يتواصل الإقبال الكبير على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى من عملية التصويت، وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد الإدلاء بصوتها في لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمصر الجديدة، صباح اليوم الإثنين، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستورى لكل مواطن مصرى.



قالوا عن الانتخابات الرئاسية

لفتت وزيرة التخطيط إلى أن الشعب المصرى برهن على وعيه و إدركه بأن صوته أمانة، خاصة أنه مر بالعديد من الظروف التى جعلته يقدر حجم الإنجازات التى حدثت على مستوى العديد من الملفات وفى مقدمتها الصناعة والزراعة والصحة والتعليم.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن مشهد مشاركة المواطنين أمام لجان التصويت أمس الاحد ومنذ صباح اليوم الإثنين، يبعث رسالة هامة ومشهد راقي يكشف عن رغبة حقيقية من المصريين لاستكمال مسيرة الإنجازات التى أطلقتها الدولة وتسعى لتتويجها بالعديد من المشروعات الهامة التى تخدم كل مواطن مصرى.

وأكدت وزيرة التخطيط، مشهد الانتخابات 2024 عكس أيضا عن عن ملحمة مصرية أمام العالم أجمع، لافتة إلى أن الدولة تمضي في طريق الإنجازات وخطة إصلاح الهيكل الاقتصادي من خلال توطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي.

ونستعرض فى هذا الإنفوجراف، تواصل ردود الفعل على المشاركة الكبيرة للمصريين فى الانتخابات: