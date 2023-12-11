راهبات كنيسة العذراء مريم بالجمالية يدلين بأصواتهن فى الانتخابات.. صور

كتب محمد تهامى زكى - فاطمة محفوظ

أدلى عدد من الراهبات بكنيسة العذراء مريم زويلة فى الجمالية، بأصواتهن الانتخابية داخل لجنة مدرسة رمسيس التجريبية للغات فى منطقة الجمالية، وذلك فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وعبرت الراهبات عن سعادتهن بالمشاركة فى العملية الانتخابية وسهولة الإجراءات حتى الانتهاء من عملية التصويت والاقتراع داخل اللجان.



راهبات كنيسة مريم العذراء بالجمالية تشاركن في الانتخابات الرئاسية



راهبات كنيسة مريم العذراء بالجمالية يشاركن بأصواتهن في الانتخابات

وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 8.2 ملايين ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التى ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.

ووفرت المحافظة عددا من الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما خصصت هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة عددا من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.



راهبة تدلى بصوتها في الانتخابات بالجمالية

كما حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات فى اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوى الإعاقة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، ووضع إرشادات مكتوبة فى كافة لجان الاقتراع لذوى الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

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راهبة تطلع على ورقة الانتخابات قبل الإدلاء بصوتها في الجمالية