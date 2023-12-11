رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

كتب إسلام سعيد

أدلي المهندس محمد عبد الكريم الرئيس السابق للهيئة العامة للتنمية الصناعية بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الاثنين مؤكداً أن الشعب المصري يضرب مثالا رائعا في هذه الانتخابات في ظل وعي واضح من المواطنين وبهدف دعم استكمال مسيرة التنمية والبناء ونهضة الدولة المصرية.

وقال "عبد الكريم" عقب التصويت إن المشاركة الواضحة من كافة فئات الشعب المصري في العملية الانتخابية تؤكد الحرص الشديد على استكمال مسيرة بناء الوطن والحفاظ على المكتسبات ومواجهة كافة التحديات السياسية والاقتصادية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.