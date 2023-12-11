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رئيس نقابة الكيماويات يدلى بصوته فى الانتخابات.. ويدعو لممارسة الحق الدستورى

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 09:35 ص
رئيس نقابة الكيماويات يدلى بصوته فى الانتخابات.. ويدعو لممارسة الحق الدستورى الكيميائى عماد حمدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات
كتبت آية دعبس

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أدلى الكيميائى عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنه الوافدين لجنه الشؤون الاجتماعيه بميدان الأميرية بالقاهرة، وعقب الإدلاء بصوته، تفقد رئيس نقابة الكيماويات عددا من شركات الأدوية لمرافقة العاملين وحشدهم للادلاء بإصواتهم فى لجان الاقتراع.

 

وأكد حمدى، أنة تم تشكيل غرفة عمليات من قبل النقابة العامة للكيماويات، ولجانها على مستوى الجمهوريه لمتابعة سير العملية الانتخابات فى أول أيام التصويت منذ الساعات الأولى، وأشاد بإقبال العاملين على اللجان. 

 

ودعا رئيس نقابة الكيماويات جميع العاملين للنزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية لممارسة الحق الدستورى فى الإدلاء بالصوت الانتخابى، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.

 

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

 

 وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.







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