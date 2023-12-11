رئيس لجنة يساعد مسن على الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة بالسيدة زينب

كتب تامر البطريقي

شهدت لجان مدرسة الجمعية الخيرية بالسيدة زينب، لليوم الثاني على التوالي لماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 لفتة إنسانية، حيث قام رئيس اللجنة بالتحرك لرجل من كبار السن، كان قد أجرى عملية جراحية وتحمل الألم من أجل المشاركة في التصويت، ولم يتمكن من صعود السلم المؤدي للجنة فتحرك له رئيس اللجنة لمساعدته على الإدلاء بصوته.

كانت قد انتظمت اللجان الفرعية في نطاق حي السيدة زينب محافظة القاهرة وفتحت ابوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأ التوافد من الناخبين على اللجان في تزايد وذلك بالتزامن مع خروج الموظفين من أعمالهم.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وسبق أن دعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.