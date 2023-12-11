رئيس لجنة فرعية بالمحلة يخرج لسيدة مبتورة القدم للإدلاء بصوتها.. فيديو وصور

واستخرج رئيس اللجنة اسم السيدة المبتورة من كشوف قاعدة بيانات الناخبين، وسألها عن المرشح الذي تريد التصويت له، وبعد أن انتهت من وضع بصمتها، تم اعادتها لمنزلها مرة أخرى.

كما قام رئيس اللجنة بالخروج أيضا لخارج اللجنة عندما علم بوجود سيدة أخرى مسنة حضرت في توك توك ولا تستطيع الدخول للجنة، وقام رئيس اللجنة بمساعدتها في التصويت على ورقة الاقتراع وعاد مرة أخرى لداخل اللجنة.