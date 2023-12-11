اليوم السابع
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رئيس لجنة فرعية بالمحلة يخرج لسيدة مبتورة القدم للإدلاء بصوتها.. فيديو وصور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:38 م
رئيس لجنة فرعية بالمحلة يخرج لسيدة مبتورة القدم للإدلاء بصوتها.. فيديو وصور رئيس لجنة فرعية بالمحلة يخرج لسيدة للادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية
الغربية عادل ضرة _ مصطفى عادل

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شهدت اللجنة الفرعية رقم  73 بمدرسة السجاعية الاعدادية بنات بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قيام  المستشار أحمد عبدالمنعم إبراهيم شتية رئيس اللجنة بالخروج لسيدة مبتورة القدم وتجلس على كرسي متحرك، لمساعدتها فى الادلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية نظرا لصعوبة دخولها اللجنة.

واستخرج رئيس اللجنة اسم السيدة المبتورة من كشوف قاعدة بيانات الناخبين، وسألها عن المرشح الذي تريد التصويت له، وبعد أن انتهت من وضع بصمتها، تم اعادتها لمنزلها مرة أخرى.
 
كما قام رئيس اللجنة بالخروج أيضا لخارج اللجنة عندما علم بوجود سيدة أخرى مسنة حضرت في توك توك ولا تستطيع الدخول للجنة، وقام رئيس اللجنة بمساعدتها في التصويت على ورقة الاقتراع وعاد مرة أخرى لداخل اللجنة.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألفا و993 مواطنا، داخل 693 مقرا انتخابيا.
 
ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.
وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.
 

 

رئيس لجنة فرعية بالمحلة يخرج لسيدة للادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية (1)
رئيس لجنة فرعية بالمحلة يخرج لسيدة للادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية (1)

رئيس لجنة فرعية بالمحلة يخرج لسيدة للادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية (2)
رئيس لجنة فرعية بالمحلة يخرج لسيدة للادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية (2)

 







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