رئيس كهرباء جنوب الدلتا يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمحلة الكبرة

كتبت رحمة رمضان

أدلى المهندس حسن البيلى رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة منشأة الأمراء الإعدادية للبنات بمدينة المحلة الكبرى.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لها أهمية كبيرة باعتبارها ركيزة أساسية لنظام ديمقراطي، وأحدى أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية، وتبعث رسالة للعالم أن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم ويلتفون خلف دولتهم بإرادتهم الحرة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.