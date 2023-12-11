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رئيس غرفة القاهرة التجارية: مشاركة 45% من الناخبين يؤكد وعى المواطنين

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 06:54 م
رئيس غرفة القاهرة التجارية: مشاركة 45% من الناخبين يؤكد وعى المواطنين أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية
كتب مدحت وهبة

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أكد أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية أن مشاركة  45% من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يؤكد مدى وعى الشعب المصري للاصطفاف خلف الوطن في ظل الظروف الراهنة وما تشهده الدول المجاورة من أحداث ، كما أن المشاركة الإيجابية للحشود الكبيرة من المواطنين على مدار اليومين، يعد رسالة إيجابية للعالم بأن الشعب المصرى يختار رئيسة في جو يتسم بالديمقراطية . 

وأشاد أيمن العشري بالمشاركة الإيجابية من كافة فئات الشعب المختلفة في الانتخابات الرئاسية 2024 لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية من مشروعات قومية في كافة المجالات المختلفة وأيضا للحفاظ على استقراروأمن الوطن. 

وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، عن انتظام العمل فى اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وإعادة فتح لجان الاقتراع في موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة، موضحا أن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.







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