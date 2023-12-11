رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كتب إسلام سعيد

أدلى رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بصوته الانتخابى بلجنة بمدرسة أحمد بهجت مناع ببندر دمنهور بمحافظة البحيرة. مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطنى على الجميع لاستكمال إنجازات الدولة في كافة القطاعات .

وأكد "رجب شحاتة" ان ما شهدته اللجان الانتخابية خلال أول يومين من توافد حشود كبيرة من المواطنين من كافة الفئات يؤكد مدى وعى الشعب المصرى للوقوف خلف الدولة المصرية في هذا الوقت الراهن ،خاصة في ظل الأحداث الراهنة في الدول المجاورة ،داعيا الجميع الى المشاركة الإيجابيّة حفاظا على أمن واستقرار البلاد .