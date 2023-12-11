رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالغربية يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة

الغربية - محمد طارق

أدلى المهندس حمدي محمد شطا رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة المغتربين بمدرسة محمد الخولي الابتدائية بسبرباي، مؤكداً أن المشاركة في العملية الانتخابية هى استكمال للمسار الديمقراطي الذى تعيشه مصرنا العزيزة.

وأعرب "شطا" عن سعادته بالمشاركة في العملية الديمقراطية، مؤكدًا أنها فرصة للمواطنين للتعبير عن رأيهم، لتسهم هذه العملية في تعزيز مسار التنمية وتحقيق آمال الشعب المصري.

ودعا شطا العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بالمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب وجزء من مسؤولياته المجتمعية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألف و993 مواطن، داخل 693 مقرا انتخابيا، ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.