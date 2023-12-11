رئيس جامعة الأقصر يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أدلي الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنته الانتخابية بمدرسة عمار بن ياسر، وأكد على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام باعتباره واجب وطني داعيًا جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر بالمشاركة الإيجابية لمنتسبي الجامعة من خلال النزول إلى اللجان الانتخابية لممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية بكل حرية في اختيار رئيسهم القادم، مؤكدًا أن هذه الصورة المشرفة نرسل من خلالها رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصري هو من يحدد مصيره ويرسم مستقبله بإرادته في عرس ديمقراطي يشهده العالم.

كما شارك أكثر من 500 طالب وطالبة في مسيرة حاشدة انطلقت من الجامعة عبر 7 حافلات كبرى حتى لجنة الوافدين بمدرسة طيبة الثانوية للمتفوقين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 بقيادة رئيس الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة على المشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك وسط إطار من الديمقراطية، كما حث منسوبي الجامعة من أساتذة وعاملين وطلاب، على المشاركة الإيجابية في الانتخابات خلال الفترة من اليوم 10-12 ديسمبر الجاري.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه خلال الفترة الماضية جرى تنظيم عدد من الحملات وندوات التوعية بأهمية مشاركة المجتمع الأكاديمي بالتصويت في الانتخابات وللتوعية بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر باعتبارها استحقاق دستوري أصيل وواجب وطني، كما شارك رئيس الجامعة، ونائبه وأمين عام الجامعة، أيضا في الإدلاء بأصواتهم الانتخابات الرئاسية في نفس اللجنة.

فيما تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الاثنين، عدد من اللجان فى الانتخابات الرئاسية فى عدد من قرى مدينة إسنا جنوب المحافظة، وذلك لمتابعة حالة التوافد من المواطنين على اللجان فى ثانى أيام الانتخابات، مؤكداً على أهمية وقيمة المشاركة فى التصويت فى تلك الانتخابات الهامة فى تاريخ البلاد.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن،ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.



جانب من تصويت رئيس الجامعة بالانتخابات



رئيس جامعة الأقصر يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية