رئيس الوزراء يوجه المحافظين بإعداد تقارير دورية واقعية عن أسعار السكر

كتبت هند مختار

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بضرورة متابعة ضبط الأسواق، ومتابعة أسعار السلع.

وطلب رئيس الوزراء، المحافظين بإعداد تقارير دورية من أرض الواقع عن أسعار السُكر، خاصة بعد التحركات والتدخلات الأخيرة لوزارة التموين بضخ آلاف الأطنان في المحافظات المختلفة، مشيراً إلى أن هناك تحركات وجهود أخرى مُقدرة في هذا الملف من الأجهزة الرقابية، لمواجهة أى ممارسات احتكارية، وهي جهود مجتمعة ستسهم فى توازن الأسعار.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة، والتعامل الحاسم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية، معتبراً أن هذا الملف هو مسئولية كُل محافظ، وأن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة على الأراضى الزراعية، أو استغلال لظروف الانتخابات، مطالباً المحافظين بالتعامل بكل حزم وحسم مع أي مخالفة في هذا الاطار.