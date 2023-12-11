رئيس الوزراء يلتقى المدير التنفيذى لشركة سوميتومو اليابانية

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الرئيس العالمى والمدير التنفيذى لشركة سوميتومو اليابانية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" (إيتيدا)، وشركة "سيمنز" المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات الرقمية؛ بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي لتوسيع أعمال البحث والتطوير في التكنولوجيات المتقدمة بمركز الشركة في مصر، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و مايك إيلو، نائب الرئيس التفيذي لشركة "سيمنز" المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات الرقمية.