اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس المقاولون العرب لإدارة المرافق يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 03:38 م
رئيس المقاولون العرب لإدارة المرافق يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية اللواء دكتور محمد مندور يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

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أدلى اللواء دكتور محمد مندور رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة فاطمة عدنان الإعدادية بالتجمع الخامس.

وقال اللواء مندور أن المشاركة فى الانتخابات حق دستورى وواجب وطنى يجب أن يحرص على أدائه كل مواطن مصرى، مشيدا بحسن التنظيم للعملية الانتخابية والإقبال الشديد على صناديق الاقتراع.

رئيس المقاولون العرب لإدارة المرافق يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
رئيس المقاولون العرب لإدارة المرافق يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
ووجه الدعوة لجميع العاملين بالشركة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستورى.

كما حرص العاملون بالشركة على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الانتخابات فى مواقع العمل وفروعها المختلفة على مستوى الجمهورية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.







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