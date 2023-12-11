رئيس اللجنة العامة بسوهاج: العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر

كتب أحمد عرفة

قال المستشار خالد عبدالغفار رئيس اللجنة العامة بقسم الكوثر في محافظة سوهاج بقسم الكوثر بسوهاج، إن اللجنة العامة بالكوثر رقم 5 تضم لجنتين إحداهما لجنة وافدين والأخرى للمواطنين المشاركين هناك، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر.

وأكد «عبد الغفار»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن متابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية: «لدي مشكلة في مسألة تواجد إحدى اللجان بعيدة عن أماكن المواطنين، لذلك هم يرغبون في الإدلاء بأصواتهم في لجنة الوافدين».

وتابع، أنه لا يوجد أية معوقات أخرى مشيرا إلى التعاون الأمني الكبير مع المواطنين.