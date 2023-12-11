رئيس اللجنة العامة بديروط: العملية الانتخابية تسير بانتظام.. ولا معوقات باللجان

كتب أحمد عرفة

قال المستشار عبدالعزيز مراد رئيس اللجنة العامة بمركز ديروط، إنّ العملية الانتخابية تسير بانتظام والكثافات كبيرة وخصوصا في القرى، ومشددًا على أنّ أن اللجان ليس بها أي معوقات، وذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز".