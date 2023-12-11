خطة لاستغلال أصول شركات القابضة للتشييد والتعمير وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص

كتب عبد الحليم سالم

‏تنفذ الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خطة متكاملة لاستغلال كافة الأصول خاصة الأراضي الصالحة لبناء عقارات عليها بالإضافة إلى استغلال العديد من الأصول لدى شركات المقاولات وشركة الإسكان .

ويتابع الدكتور هانى سليمان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير تنفيذ الخطة مع رؤساء الشركات التابعة بصورة أسبوعية.

‏وبحسب المصادر لليوم السابع فإن رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير يشدد على أهمية فتح المجال للقطاع الخاص بالشركات وفقا لسياسة وثيقة ملكية الدولة بالإضافة إلى توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والخاص بفتح المجال للقطاع الخاص للدخول في شراكة مع تلك الشركات على غرار مشروع كورنيش المقطم وعلى غرار المشروعات السكنية المشتركة.

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ومن المنتظر أن تشهد الشركات التابعة للشركة القابضة هيكلة شاملة خلال الفترة المقبلة للدفع بقيادة شابة جديدة بهدف الارتقاء بالعمل وتحقيق معدلات النمو المرجوة.