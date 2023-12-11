خارجية أمريكا: 1200 من مواطنينا غادروا غزة.. وقلقون لاستخدام الفسفور الأبيض

كتب محمد شرقاوى

قالت الخارجية الأمريكية إن 1200 من مواطنيها مقيمون بشكل قانوني، وعائلاتهم غادروا غزة حتى الآن، مضيفة أنهم قلقون بشأن تقارير صحفية عن استخدام إسرائيل لقنابل الفسفور الأبيض في غزة.

وأضافت الخارجية الأمريكية خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن واشنطن ترى أن الصور التي عرضت لسكان من غزة وهم بدون ملابس تبعث على الإنزعاج بشكل بالغ.

وتابعت الخارجية الأمريكية أن إسرائيل تحتاج إلى ذخائر الدبابات بشكل عاجل، ولكن ذلك لا يقلل من التزامها بالعمل في إطار الالتزام الكامل بالقانون الدولي.