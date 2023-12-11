اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 10:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

خارجية أمريكا: 1200 من مواطنينا غادروا غزة.. وقلقون لاستخدام الفسفور الأبيض

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 09:41 م
خارجية أمريكا: 1200 من مواطنينا غادروا غزة.. وقلقون لاستخدام الفسفور الأبيض بلينكن
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الخارجية الأمريكية إن 1200 من مواطنيها مقيمون بشكل قانوني، وعائلاتهم غادروا غزة حتى الآن، مضيفة أنهم قلقون بشأن تقارير صحفية عن استخدام إسرائيل لقنابل الفسفور الأبيض في غزة.
 
وأضافت الخارجية الأمريكية خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن واشنطن ترى أن الصور التي عرضت لسكان من غزة وهم بدون ملابس تبعث على الإنزعاج بشكل بالغ. 
 
وتابعت الخارجية الأمريكية أن إسرائيل تحتاج إلى ذخائر الدبابات بشكل عاجل، ولكن ذلك لا يقلل من التزامها بالعمل في إطار الالتزام الكامل بالقانون الدولي.






الخارجية الأمريكية

بلينكن

غزة

قطاع غزة

فلسطين

غزة الان

القاهرة الإخبارية

العدوان على غزة

حرب غزة

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي

قطاع غزه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة