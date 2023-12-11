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خارجية ألمانيا: نتوقع من إسرائيل تبنى استراتيجية لتخفيف المعاناة فى غزة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:15 م
خارجية ألمانيا: نتوقع من إسرائيل تبنى استراتيجية لتخفيف المعاناة فى غزة أنالينا بيربوك - وزيرة الخارجية الالمانية
كتب سمير حسنى

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قالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، إن بلادها تتوقع من إسرائيل تبني استراتيجية لتخفيف المعاناة في غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية

كان المتحدث باسم الحكومة الألمانية سبيستيان فيشر، دعا إسرائيل إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين في قطاع غزة.

وقال فيشر في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين: "من المهم امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، وطرحنا ذلك بشكل واضح في محادثاتنا مع شركائنا الإسرائيليين، وحاليا بات عدد كبير من الفلسطينيين والمدنيين ضحايا هذه الحرب، لذلك فإن حماية المدنيين في غزة أمر مهم للغاية".

ولفت فيشر إلى أن أمن إسرائيل مسألة دولة بالنسبة لألمانيا، مشيرا إلى أنها عاشت "آلاما كبيرة".

 

 

 

 







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