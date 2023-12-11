اليوم السابع
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وتؤكد: مئات المتطوعين لرصد سير العملية الانتخابية

حملة فريد زهران: مستعدون لليوم الثانى من التصويت بغرفتى عمليات

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:00 ص
حملة فريد زهران: مستعدون لليوم الثانى من التصويت بغرفتى عمليات المرشح الرئاسي فريد زهران
سمر سلامة

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قال معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن الحملة مستعدة لليوم الثاني من التصويت بالانتخابات الرئاسية بغرفتي عمليات، أحداهما في المقر الرئيسي للحزب المصري الديمقراطي، والأخرى في مقر حزب العدل، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع وجود غرف عمليات في جميع محافظات مصر بحد أدنى غرفة فى كل محافظة و3 غرف فى بعض المحافظات بالإضافة إلى مئات المتطوعين. 
 
وأضاف " الشناوي"، أن غرف العمليات تستهدف رصد العملية الانتخابية وتسهيل الأمور  على المواطنين وإرشادهم من أجل الإدلاء بأصواتهم، قائلا: نستهدف صالح المواطن وأن يتمكن من الإدلاء بصوته بإرداة حقيقية دون تدخل من أى جهة. 
 
ودعا المتحدث باسم حملة فريد زهران، الشعب المصري للمشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي، وأن يساهم صوتهم في صناعة التغيير وإعادة رسم مستقبل هذا الوطن. 
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.






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