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حملة السيسى: كل الشكر للشعب المصرى على المشاركة الشعبية الواسعة فى الانتخابات

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 10:07 م
حملة السيسى: كل الشكر للشعب المصرى على المشاركة الشعبية الواسعة فى الانتخابات الانتخابات الرئاسيه
محمد الجالى- هند مختار

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واصلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي متابعة سير العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليتها المركزية في اللجان الفرعية بجميع المحافظات المصرية.
 
ولليوم الثاني على التوالي رصدت غرفة العمليات المركزية استمرار المصريين في عزف أنشودة الوطن، وحرص المواطنين على التوجه إلى مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر، واحتشاد الشباب من الجنسين والمرأة والرجال والشيوخ والمسنين في طوابير أمام أبواب اللجان الفرعية، منذ التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءً - موعد غلق الصناديق- وامتداد الطوابير في عدة لجان أمام مراكز الاقتراع في مختلف المحافظات.
 
وتقدمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بكل الشكر والتقدير للشعب المصري الأصيل على المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية الجارية حالياً والتي بلغ حجمها حتى اليوم، على نحو ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات نحو 45٪ من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات، الأمر الذي يعكس وعياً حقيقياً بحجم التحديات التي تواجه البلاد والاصطفاف الوطني القوي دعماً لمقدرات الوطن، ولقد أثبت المصريون مجدداً أنهم على قدر المسؤلية، مدركون لحجم المخاطر، مؤمنون بوطنهم إيمان المطمئن، داعمون له في كل المواقف .
 
كما ثمنت الحملة أيضًا الاستجابة الكبيرة من جموع المصريين وحرصهم على المشاركة في التصويت خلال اليوم الثاني من عملية الاقتراع، داعية فى الوقت نفسه إلى استمرار الصورة الرائعة خلال اليوم الثالث والأخير من التصويت، لاستكمال هذا المشهد المهيب الذي يعكس المظهر الحضاري العظيم الذي يصنعه المصريون بكل ما لديهم من قوة.
 
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