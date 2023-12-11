اليوم السابع
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حضور مكثف للوافدين فى لجنة المركز القومى للبحوث باليوم الثانى للانتخابات

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 11:15 ص
حضور مكثف للوافدين فى لجنة المركز القومى للبحوث باليوم الثانى للانتخابات لجنة القومى للبحوث في اليوم الثانى للانتخابات
منة الله حمدى

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شهدت لجنة المركز القومى للبحوث بالدقى تواجد شديد للناخبين في يومها الثانى منذ الساعات الأولى لفتح اللجان الانتخابية لبدء الماراثون الانتخابي 2024، وتعد هذه اللجنة ضمن اللجان التى أعدت للوافدين من جميع أنحاء الجمهورية والتى يصلح التصويت فيها لكل للوافدين من المحافظات المختلفة .
 
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
 
الوافدين بلجنة القومى للبحوث
الوافدين بلجنة القومى للبحوث

جانب من الناخبين الوافدين
جانب من الناخبين الوافدين

لجنة الوافدين
لجنة الوافدين

لوافدين بلجنة القومى للبحوث في اليوم الثانى للإنتخابات
لوافدين بلجنة القومى للبحوث في اليوم الثانى للإنتخابات
 






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المرشح عبد الفتاح السيسي

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حازم عمر

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