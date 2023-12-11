حشود من مشايخ وموظفى الأزهر الشريف يدلون بأصواتهم فى لجنة المغتربين بالجمالية

كتب محمد تهامى زكى - فاطمة محفوظ

احتشد عدد من الموظفين والعاملين بمؤسسة الأزهر الشريف داخل لجنة المغتربين والوافدين بمدرسة الفردوس الرسمية للغات بالجمالية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية المصرية التي يتنافس فيها 4 مرشحين وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح عبد السند يمامة، والمرشح حازم عمر، والمرشح فريد زهران.



موظفى الازهر الشريف

وأدلى الناخبين بأصواتهم الانتخابية واستغلال حقهم الدستورى والسياسى فى اختيار رئيس جمهورية للبلاد خلال الفترة المقبلة، معبرين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العرس الديموقراطي الوطني، مشيدين بسهولة الإجراءات وتيسير العملية الانتخابية.