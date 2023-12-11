اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حشود من مشايخ وموظفى الأزهر الشريف يدلون بأصواتهم فى لجنة المغتربين بالجمالية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:08 م
حشود من مشايخ وموظفى الأزهر الشريف يدلون بأصواتهم فى لجنة المغتربين بالجمالية شيوخ وموظفى الازهر
كتب محمد تهامى زكى - فاطمة محفوظ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتشد عدد من الموظفين والعاملين بمؤسسة الأزهر الشريف داخل لجنة المغتربين والوافدين بمدرسة الفردوس الرسمية للغات بالجمالية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية المصرية التي يتنافس فيها 4 مرشحين وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح عبد السند يمامة، والمرشح حازم عمر، والمرشح فريد زهران.
 
 
موظفى الازهر الشريف
موظفى الازهر الشريف
 
وأدلى الناخبين بأصواتهم الانتخابية واستغلال حقهم الدستورى والسياسى فى اختيار رئيس جمهورية للبلاد خلال الفترة المقبلة، معبرين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العرس الديموقراطي الوطني، مشيدين بسهولة الإجراءات وتيسير العملية الانتخابية.
 
شيوخ وموظفى الازهر الشريف
شيوخ وموظفى الازهر الشريف

 

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

شيوخ وموظفى الازهر
شيوخ وموظفى الازهر

 

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثانى

اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية

اليوم التانى لانتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة