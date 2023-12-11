حشود الناخبين تتزايد أمام لجنة مدرسة الشهيد رمضان سيد أحمد بالسنطة.. فيديو

تشهد لجنة مدرسة الشهيد رمضان سيد أحمد فرحات بالسنطة، بمحافظة الغربية، تزايد فى إقبال الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية والادلاء باصواتهم داخل اللجنة.
واحتشد المواطنين بأعداد كبيرة داخل فناء المدرسة انتظارا لدورهم فى الدخول لمقر اللجنة والإدلاء بأصواتهم.
وتصدر كبار السن والسيدات المشهد حرصا منهم على أداء حقهم الدستوري والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألف و993 مواطن، داخل 693 مقرا انتخابيا.
ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.
وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.
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