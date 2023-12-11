حشد كبير من طلاب جامعة المنصورة الجديدة للتصويت بلجنة المغتربين.. صور

شهدت لجان تصويت المغتربين بجمصة، إقبالا كبيرا من طلاب جامعة المنصورة الجديدة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتي بدأت من يوم الأحد العاشر من ديسمبر وتستمر حتي الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري.

وتابع الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامع المنصورة الجديدة، وعبد الله جاد أمين عام الجامعة، والدكتور علي الشريف وكيل كلية الأعمال لجان تصويت المغتربين بالانتخابات بمدينة جمصة فى محافظة الدقهلية.

وحرص رئيس الجامعة على الإدلاء بصوته الانتخابي مع اللحظات الأولى لفتح اللجان باليوم الأول.

وأكد الدكتور معوض الخولي، أن الجامعة تقدم كل الدعم لطلابها ومنسوبيها لتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقاً من دورها المجتمعي والتثقيفى لحثهم علي أهمية المشاركة السياسية، لخلق جيل أكثر وعياً وعلماً بواجبه الوطني ومشاركاً في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف "الخولي" أن الجامعة منذ انطلاق الساعات الأولي لليوم الأول للانتخابات الرئاسية قامت بتوفير كل أوجه الدعم اللوجستي الكامل لتوفير المناخ الملائم أمام الطلاب ومنسوبي الجامعة المغتربين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر بالعملية الانتخابية من توفير وسائل انتقال من والي اللجان .

وانطلقت عملية التصويت داخل اللجان الفرعية فى اليوم الثاني للتصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الإثنين، حيث اصطف المواطنون فى طوابير أمام اللجان الإنتخابية التي شهدت توافد منذ الصباح، فى ظل سعي بعض المواطنين للإدلاء بأصواتهم قبل توجههم الى مقار عملهم.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

كما تم تخصيص 7 لجان للوافدين في مدينة جمصة ونطاقها لجنة مدرسة جمصة للتعليم الأساسي، وحي غرب المنصور لجنة القرية الأولمبية بجامعة المنصورة، ولجنة مدرسة ابن لقمان الاعدادية بنين حي شرق المنصورة، ولجنة المعهد الديني أمام مصر للطيران ولجنة محطة القطارات بالمنصورة، بمركز ومدينة طلخا لجنة موقف سيارات طلخا الجديد، وفي مركز ومدينة ميت غمر لجنة مدرسة تفهنا الإعدادية بقرية تفهنا الأشراف.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.