حزب الله يعلن استشهاد 2 من عناصره فى مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى

أعلن حزب الله اللبناني استشهاد اثنين من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.، عن القاهرة الإخبارية.

تشتد الاشتباكات اليومية بين المقاومة فى لبنان وإسرائيل، بالتزامن مع التصعيد الدامى على قطاع غزة مدعوما بحق "الفيتو" الأمريكى، الذى منع مجلس الأمن الدولى من فرض وقف إطلاق نار فورى لأسباب إنسانية، والذى بدوره أثار غضبا عربيا ودوليا، يكثف العدو قصفه للجنوب اللبنانى أيضا، حيث يصوب مدفعياته تجاه البلدات الجنوبية منذ صباح اليوم الأحد.

فى هذا السياق، جرى استهداف منزل فى كفر كلا بقذيفتين، فضلاً عن قصف مدفعى على تلة حمامص فى سردا.

وكان قد قتل عسكرى لبنانى وأصيب ثلاثة آخرون، الثلاثاء الماضى، جراء قصف إسرائيلى استهدف أحد مراكزهم فى جنوب البلاد، وفق ما أعلن الجيش، ليكون بذلك أول قتيل من المؤسسة العسكرية منذ بدء التصعيد عند الحدود الجنوبية.

وأفاد الجيش اللبنانى فى بيان عن "تعرض مركز عسكرى للجيش فى منطقة النبى عويضة - العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلى، ما أدى إلى استشهاد عسكرى وإصابة ثلاثة آخرين".