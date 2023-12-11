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حزب العدل: إقبال على التصويت بالانتخابات ولم نرصد مخالفات فجة حتى الآن

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:41 م
حزب العدل: إقبال على التصويت بالانتخابات ولم نرصد مخالفات فجة حتى الآن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
كتبت سمر سلامة

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قال حسين هريدى، مساعد رئيس حزب العدل وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، أن الحزب يتابع الانتخابات من خلال 25 غرفة عمليات موجودة فى 18 محافظة، بالإضافة إلى الغرفة المركزية لحزب العدل بالقاهرة، مشيرا إلى أن الغرفة رصدت إقبال كثيف فى اليوم الأول للانتخابات، مع بداية اليوم الثانى للتصويت شهدت الساعات الأولى إقبال أقل نسبيا لكن زاد مع ساعات اليوم، متمنيا زيادة فى الإقبال خلال الساعات المقبلة وغدا.

 

وقال "هريدي" لـ"اليوم السابع"، إنه لم يتم رصد أى مخالفات فجة تؤثر على سير العملية الانتخابية باستثناء بعض الممارسات من جانب مندوبى أحد المرشحين، الذى لم يتوقفوا عن الدعاية لمرشحهم أمام اللجان وتوجيه الناخبين.

 

ودعا مساعد رئيس حزب العدل، الشعب المصرية للمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية خلا الساعات المقبلة وغدا لكى يساهموا فى صناعة مستقبل مصر لمدة 6 سنوات قادمة.







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