اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

جيل بيسلم جيل.. الأمهات يواصلن التوافد للإدلاء بأصواتهن بلجان فيصل رفقة أبنائهن

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:14 م
جيل بيسلم جيل.. الأمهات يواصلن التوافد للإدلاء بأصواتهن بلجان فيصل رفقة أبنائهن الأمهات
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت السيدات توافدهن علي اللجان الانتخابية بمنطقة فيصل ومنشية البكارى بمحافظة الجيزة للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام العملية الانتخابية بالإنتخابات الرئاسية 2024.
 
واصطحبت السيدات أطفالهن في أجواء احتفالية وسط تعالى الأغانى الوطنية رافعين الإعلام. 
 
يأتي ذلك بعد أن انتظمت العملية الإنتخابية عقب فتره الإستراحة  لمدة ساعة لبدء راحة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، وذلك وفقا لنص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.
 
تجدر الإشارة إلى أنه، اليوم الاثنين، انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، فى ثانى أيامها فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثانى

اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية

اليوم التانى لانتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة