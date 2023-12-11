جيل بيسلم جيل.. الأمهات يواصلن التوافد للإدلاء بأصواتهن بلجان فيصل رفقة أبنائهن

كتبت هند عادل

واصلت السيدات توافدهن علي اللجان الانتخابية بمنطقة فيصل ومنشية البكارى بمحافظة الجيزة للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام العملية الانتخابية بالإنتخابات الرئاسية 2024.

واصطحبت السيدات أطفالهن في أجواء احتفالية وسط تعالى الأغانى الوطنية رافعين الإعلام.

يأتي ذلك بعد أن انتظمت العملية الإنتخابية عقب فتره الإستراحة لمدة ساعة لبدء راحة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، وذلك وفقا لنص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.

تجدر الإشارة إلى أنه، اليوم الاثنين، انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، فى ثانى أيامها فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.