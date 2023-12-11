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جيش الاحتلال: مقتل 3 من جنودنا فى غزة ليرتفع العدد إلى 7 قتلى منذ الصباح

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:39 م
جيش الاحتلال: مقتل 3 من جنودنا فى غزة ليرتفع العدد إلى 7 قتلى منذ الصباح قوات الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن جيش الاحتلال عن مقتل ثلاثة من جنوده في غزة ليرتفع العدد إلى 7 قتلى منذ صباح اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد قصفه وغاراته الجوية وعملياته البرية في جميع أرجاء قطاع غزة، مدمّرًا أكثر من 61% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع، منذ السابع من أكتوبر حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، كما ارتفعت حصيلة قتلى الفلسطينيين لتلامس الـ18 ألفًا.

وألقت الطائرات الإسرائيلية منذ بداية حربها على غزة أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية.

 

 







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