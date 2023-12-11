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"جدعنة المرأة الشرقاوية".. السيدات يتقدمن الصفوف الأمامية لانتخابات الرئاسة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 10:48 ص
"جدعنة المرأة الشرقاوية".. السيدات يتقدمن الصفوف الأمامية لانتخابات الرئاسة السيدات يشاركن فى الانتخابات
الشرقية- فتحية الديب

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رصدت عدسة "اليوم السابع" حرص المرأة الشرقاوية على المشاركة بقوة وتقدم الصفوف الأمامية للناخبين أمام اللجان الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة الشرقية.

 وشهد محيط اللجان مشاركة واسعة للسيدات اللاتي تقدمن الصفوف الأمامية، واللاتى حرصن على التواجد ليشاركن في التصويت في الانتخابات الرئاسية مؤكدات حقهن الدستوري الذي حفظته الدولة المصرية لهن.

المرأة المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية (1)
المرأة المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية 

 

المرأة المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية (2)
المرأة المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية 

 

المرأة المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية (3)
المرأة المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية 

 

المرأة المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية (4)
المرأة المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية 

 

المرأة المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية (5)
المرأة المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية

 

المرأة المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية (6)
المرأة المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية 

 فيما يبلغ  إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الإثنين ثانى أيام أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية .







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