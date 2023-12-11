جامعة الأقصر تستعد لافتتاح كلية التربية بجولات على التجهيزات النهائية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة، لدخول كلية جديدة للخدمة لدعم أبناء الصعيد وهى كلية التربية فى مدينة طيبة، ويجرى متابعة التجهيزات النهائية داخل مبنى الكلية الجديد على قدم وساق، حيث يتابع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، مبنى الكلية بمدينة طيبة لمتابعة التجهيزات الجارية في المبنى.

ويشهد مبنى كلية التربية الجديدة بمدينة طيبة، العمل على قدم وساق داخل قاعات الدراسة بالكلية، والمكاتب الإدارية، والمعامل، حيث تم التوجيه بسرعة إنجاز التجهيزات اللازمة، وتم التأكيد على ضرورة إنهاء كافة التجهيزات بما يتوافق مع معايير الجودة ورؤية مصر للتنمية المستدامة، وذلك عبر لجنة تضم رئيس الجامعة، والدكتور وليد عبد الله المشرف على كلية التربية، والدكتور ممدوح كامل المشرف على الدبلومة التربوية بالأقصر، وجمال السيد أمين الجامعة.

وأكد الدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة تسابق الزمن للانتهاء من تجهيز الكليات الجديدة، لتنضم لقائمة كليات الجامعة في سبيل دعم الأقصر ومحافظات الصعيد، حيث أوصى رئيس الجامعة بمراعاة البعد الجمالي للمنشآت خلال الانتهاء من التشطيبات الأخيرة بهيكل البناء، والاهتمام بجودة الخامات المستخدمة، استعدادًا لاستقبال الطلاب خلال الفترة المقبلة، مشددًا على سرعة وضع اللمسات الأخيرة بالكلية فى المواعيد المحددة لتوفير كل الدعم اللازم للطلبة داخلها.

فيما تستضيف جامعة الأقصر فعاليات البرنامج التدريبي "إعداد المعلم الجامعي" رقم 4 تدريباً على أصول التدريس العامة والخاصة؛ تطبيقاً لنص المادة رقم 59 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والذي أكد على أهمية هذا البرامج لإعداد كوادر تعليمية متميزة تستطيع التواصل الفعّال مع الطلاب، مع تخطيط دقيق للتدريس وتنظيم بيئة التعلّم في عصر تكنولوجيا التعليم، وتعتبر الفئة المستهدفة في هذا البرنامج هم الزملاء الذين تم ترقيتهم إلى درجة مدرس، والزملاء المرشحون عن طريق الإعلان للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة، وكل الراغبين في الحصول على الدورة من الجامعات الأخرى أو المجتمع المدني خارج جامعة الأقصر.



جامعة الأقصر تستعد لإفتتاح كلية التربية



متابعة تجهيزات مبنى كلية التربية بمدينة طيبة



جولات لمتابعة التجهيزات داخل كلية التربية الجديدة