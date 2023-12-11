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توافد كثيف للناخبين على لجنة المغتربين بمدينة الشروق.. فيديو وصور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:25 م
توافد كثيف للناخبين على لجنة المغتربين بمدينة الشروق.. فيديو وصور الانتخابات الرئاسية 2024
كتب لؤى على

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تشهد لجنة مدرسة طبرى الشروق المتكاملة إقبالا كثيفا بعد انتهاء فترة الراحة، للتصويت بالانتخابات الرئاسية، وامتدت صفوف الناخبين لعشرات الأمتار، حيث تضم لجنة المغتربين.
 
جدير بالذكر أن سباق الانتخابات الرئاسية انطلق صباح أمس الأحد في كافة محافظات الجمهورية، ويخوض السباق الرئاسي أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
 
 
الانتخابات الرئاسية 2024 (1)
الانتخابات الرئاسية 2024 (1)

الانتخابات الرئاسية 2024 (2)
الانتخابات الرئاسية 2024 (2)

الانتخابات الرئاسية 2024 (3)
الانتخابات الرئاسية 2024 (3)

الانتخابات الرئاسية 2024 (4)
الانتخابات الرئاسية 2024 (4)

الانتخابات الرئاسية 2024 (5)
الانتخابات الرئاسية 2024 (5)

الانتخابات الرئاسية 2024 (6)
الانتخابات الرئاسية 2024 (6)

الانتخابات الرئاسية 2024 (7)
الانتخابات الرئاسية 2024 (7)
 
 






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