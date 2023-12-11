اليوم السابع
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توافد المواطنين على لجان كفر الزيات للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 07:28 م
توافد المواطنين على لجان كفر الزيات للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة
الغربية عادل ضرة _ مصطفى عادل

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تشهد اللجان الانتخابية بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، استمرار توافد الناخبين في الفترة المسائية للمشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم.
 
وتزايدت أعداد الناخبين منذ استئناف العمل باللجان بعد انتهاء فترة الراحة، وانتظر الناخبين في أماكن الانتظار التي وفرتها المحافظة أمام جميع اللجان لحين دخولهم للادلاء بالأصوات.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألف و993 مواطن، داخل 693 مقرا انتخابيا.
 
ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.
 
وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.

 







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