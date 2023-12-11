اليوم السابع
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تنسيقية شباب الأحزاب: مشاركة شعبية غير مسبوقة تقارب 45% من المصريين.. كل التحية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 07:46 م
تنسيقية شباب الأحزاب: مشاركة شعبية غير مسبوقة تقارب 45% من المصريين.. كل التحية تنسيقيه شباب الاحزاب
كتب محمد السيد الشاذلى

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ذكرت تنسيقية شباب الأحزاب، أن الشعب المصري العظيم ضرب المثل في الممارسة الديمقراطية، حيث أبهر العالم بهذا الوعي الكبير، بعد أن قاربت نسبة المشاركة على تجاوز الـ45 % حتى الآن، وإذ تؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا الإقبال غير المسبوق للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ما هو إلا مرآة تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه بأهمية ممارسته لحقوقه الدستورية، و أهمية اختياره لرئيسه لست سنوات قادمة، كما تعكس إيمان المصريين  بكافة الخطوات المتخذة من أجل بناء الجمهورية الجديدة.
 
وأشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمشاركة الواسعة للمرأة المصرية والشباب في كافة المحافظات، مما يؤكد اختيار المصريين للتنمية وبناء ممارسة ديمقراطية قائمة على التعددية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأى.
 
وأكدت التنسيقية أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكل جهد لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقًا للمعايير الدولية للشفافية والنزاهة، مما طمأن الشعب المصري على حماية صوته ونزاهة العملية الانتخابية، حيث تُجرى الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وبمتابعة منظمات حقوق الإنسان الدولية، والمنظمات الحقوقية المصرية والعربية ووسائل الإعلام الدولية والعربية والمصرية، وقد أشادت كافة المنظمات المتابعة للعملية الانتخابية بانتظام سير الانتخابات وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، و تطبيقًا لكافة المعايير الدولية للانتخابات.
 
واستطردت: يؤكد الشعب المصري العظيم ميراثه الحضاري حين صنع أول حضارة في التاريخ، ليستكمل اليوم مسيرته الحضارية بهذا المشهد البديع في الممارسة الديمقراطية.
 






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