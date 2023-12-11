اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تقارير واقعية عن أسعار السكر.. مدبولى يوجه المحافظين ببضبط الأسواق.. إنفوجراف

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:51 م
تقارير واقعية عن أسعار السكر.. مدبولى يوجه المحافظين ببضبط الأسواق.. إنفوجراف رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة متابعة ضبط الأسواق

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وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بضرورة متابعة ضبط الأسواق، ومتابعة أسعار السلع.
 
 
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة متابعة ضبط الأسواق
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة متابعة ضبط الأسواق
 
وطلب إعداد تقارير دورية من أرض الواقع عن أسعار السُكر، خاصة بعد التحركات والتدخلات الأخيرة لوزارة التموين بضخ آلاف الأطنان في المحافظات المختلفة، مشيراً إلى أن هناك تحركات وجهوداً أخرى مُقدرة في هذا الملف من الأجهزة الرقابية، لمواجهة أي ممارسات إحتكارية، وهي جهود مجتمعة ستسهم في توازن الأسعار.
 
 
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة، والتعامل الحاسم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية، معتبراً أن هذا الملف هو مسئولية كُل محافظ، وأن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة على الأراضى الزراعية، أو استغلال لظروف الانتخابات، مطالباً المحافظين بالتعامل بكل حزم وحسم مع أي مخالفة في هذا الإطار.






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السكر




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