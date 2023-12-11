تعرف على مكتبة المحلة العامة.. منارة ثقافية وقبلة الأدباء والمفكرين.. صور

الغربية - مصطفى عادل

تُعد المكتبة العامة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منارة علمية وثقافية وآدبية، وقبلة للأدباء والشعراء والمفكرين، لينهلوا من بحر علوم الكتب التي تحتضنها هذه المكتب منذ نشأتها قبل 87 عاما.

وتُعد هذه المكتبة قِبلة روادها الذين يحرصون بشكل يومى على التردد عليها، للإطلاع على الكتب والتي تتنوع فى العلوم المختلفة، وتضم آلاف الكتب والروايات والقصص والتي تعتبر غذاء للعقل من خلال القراءة والتثقيف وجمع المعلومات المتنوعة بهدف زيادة الوعي المعرفي.

أحمد بهلول مدير المكتبة قال لـ"اليوم السابع"، أن المكتبة العامة واحدة من اقدم واعرق المنارات الثقافية في مدينة المحلة، والتي كانت ومازالت تُعد قبلة القراء والآدباء والمثقفين، للقراءة والاطلاع وتغذية العقل بالعلوم المتنوعة في كافة الكتب الموجودة على ارفف المكتبة.

وأشار أن المكتبة مقامة على مساحة كبيرة ، وتقع في موقع استراتيجي هام في شارع البحر الرئيسي بجوار مجلس مدينة المحلة، وتفتح ابوابها يومياً أمام مريديها من مختلف المراحل العمرية لقراءة الكتب والتي مر على معظمها عشرات السنين وتعتبر من الكنوز الهامة.

وأوضح أن المكتبة تضم آلاف الكتب المتنوعة في كافة العلوم المعرفية وتضم كتب تبرع بها اصحابها ليستفيد منها غيرهم، مبينا المكتبة تضم مكتبة قانونية كاملة تبرع بها أحد القضاة لتنضم لباقي موسوعة الكتب الموجودة في المكتبة.

من جانبه، قال سعد نصر نائب المدير، إن المكتبة يتردد عليها اعداد كبيرة من القراء وعشاق القراءة، الذين ينهلون من بحر علوم الكتب القيمة الموجودة بالمكتبة، وتعتبر كتب تراثية ذات قيمة علمية كبيرة.

وأشار أن المكتبة تستضيف أيضا ندوات ثقافية متنوعة، وتستقبل زيارات بشكل دوري من طلبة المدارس، للاطلاع على الكتب وايضا يمكن استعارتها للقراءة واعادتها مرة أخرى.

وأضاف أن رواد المكتبة يجلسون وسط حالة من الهدوء حيث يحرص الرواد على الجلوس بمفردهم فضلا بعيدا عن ضوضاء الشارع للتركيز في جمع المعلومات والاستمتاع بالقراءة.



المكتبة العامة بمدينة المحلة الكبرى (1)



المكتبة العامة بمدينة المحلة الكبرى (2)



المكتبة العامة بمدينة المحلة الكبرى (3)



المكتبة العامة بمدينة المحلة الكبرى (4)



المكتبة العامة بمدينة المحلة الكبرى (5)



المكتبة العامة بمدينة المحلة الكبرى (6)