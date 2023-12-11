تعرف على خطوات وشروط والأوراق الخاصة بإستخراج رخصة الموتوسيكل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

يسعى الشباب عقب بلوغ السن القانوني لترخيص الدراجة النارية "الموتوسيكل"، منهم من يستخدمها كوسيلة للتنقل ومنهم من يستخدمها كوسيلة للعمل وكسب الرزق، وفى هذا الإطار حددت إدارة مرور سوهاج طبقا للتعليمات، عدة شروط للحصول على الترخيص والتي تشمل خطوات استخراج رخصة القيادة، وشروط استخراج رخصة قيادة موتوسيكل، ولأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة.

"اليوم السابع"، يقدم للقارئ أهم الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة للإستخراج رخصة الدراجة البخارية " الموتوسيكل"

1 - خطوات استخراج رخصة قيادة الموتوسيكل

- التوجه إلى إدارة المرور التابع لها مقدم الطلب وفقا لمحل سكنه المثبت في بطاقة الرقم القومي.

- سداد الرسوم المقررة.

- الذهاب إلى مكان التصوير الخاص بتسجيل البيانات.

- ملء جميع البيانات المطلوبة.

- تسليم مرقة البيانات إلى الموظف المختص.

- من الأوراق المطلوبة شهادة المخالفات ورخصة القيادة المنتهية، وصورة بطاقة الرقم القومي السارية.

تسلم رخصة قيادة جديدة للدراجة النارية.

2 - شروط استخراج رخصة قيادة موتوسيكل

- ألا يقل عُمر المتقدم عن 18 سنة.

- أن يكون حاصلا على شهادة دراسية أو شهادة محو أمية.

- تقديم 4 صور شخصية حديثة.

- شهادة طبية لنظر المتقدم وفصيلة دمه.

- يشترط عدم وجود أي إعاقة ذهنية أو ضعف نظر.

- عدم وجود حكم في عقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تعاطي أي نوع من المخدرات أو الكحوليات.

- الانتهاء من أداء اختبار الإشارات الشفهية.

- النجاح في الاختبار العملي في المرور.

- تسديد الرسوم المقررة تبعا للقانون واستلام الرخصة.

3- الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة موتوسيكل (دراجة نارية)

- تقديم إثبات الشخصية (رقم قومي – أو جواز سفر ).

- محل الإقامة الحالي.

- تقديم طلب على النموذج المجهز لذلك لإدارة المرور المختصة تبعا لمحل الإقامة.

- شهادة مخالفات.

- تقديم الرخصة المنتهية (في حال التجديد).

3 - إجراءات استخراج رخصة قيادة موتوسيكل

- إجراء اختبار عملي في القيادة.

- إجراء اختبار شفوي في قواعد المرور وآدابه.

- تقديم طلب إصدار ترخيص قيادة خاصة دراجة نارية أو جرار زراعي على النموذج المعد لذلك.

- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.