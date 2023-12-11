تعرف على المركز الإقليمي لتدريب الكوادر الطبية بسوهاج والخدمات المقدمة

سوهاج محمود مقبول

تولى مديرية الصحة والسكان بسوهاج، اهتماما كبيرا بتدريب الكوادر الطبية بها على مستوى المحافظة في إطار التعليم الطبي والتدريب والاستثمار في الأفراد أعضاء الفرق الطبية العاملة بالمنشآت الصحية، وفى هذا الشأن تم إنشاء المركز الإقليمي للتدريب بسوهاج.

و"اليوم السابع" يقدم للقارئ أهم المعلومات واهم اخدمات التي يقدمها المركز للكوادر الطبية بمحافظة سوهاج..

1 - المركز الإقليمي للتدريب بسوهاج تم إنشاؤه عام 2017.

2 – المركز يحتوي على عدد 6 قاعات للتعليم الطبي والتدريب :

- قاعة المؤتمرات سعة 100 متدرب - قاعة للاجتماعات سعة 70 فرد - قاعة للاجتماعات الصغرى سعة 14 فرد - مركزا لتدريب وامتحانات الحاسب الآلي سعة 16 متدرب - مركزا لتدريب برامج أساسيات دعم الحياة والانعاش القلبي الرئوي – وقاعة برامج الإنقاذ القلبي سعة 8 - 16 متدرب- قاعة متعددة الأغراض سعة 20 - 40 متدرب.

3 - المركز على شهادة الاعتماد على المستوى القومى من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

4 - المركز تم ادراجه ضمن المراكز الحكومية المعتمدة قوميا في مجال التدريب الطبي والحاسب الآلي واللغات والإدارة.

5 – المركز تم إعتماده من الهيئة العربية لخدمات الحاسب الآلي والبرمجيات بدبي ARABIA لمنح تدريب وامتحانات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي.

6 - المركز تم إعتماده من جمعية القلب الأمريكية AHA لتقديم برامج تدريب إنقاذ القلب. H. S. وبرنامج الإنعاش القلبي الرئوي.



المركز من الداخل



قاعات المركز من الداخل