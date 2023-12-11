تزايد أعداد الناخبين فى عين شمس والأميرية قبل ساعات من غلق باب التصويت

شهدت الساعات الحالية تزايد كبيرا فى أعداد الناخبين الذين حرصوا على الحضور لمقار لجانهم بمنطقتي عين شمس والأميرية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، لليوم الثاني للانتخابات.

وتزايدت الأعداد بشكل كبير في العديد من اللجان عقب انتهاء ساعة الراحة التي حصلت عليها جميع اللجان من الثالثة عصرًا حتى الرابعة.

وتشهدتنوعا سياسيا للمرشحين، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم، رمز النجمة، والمرشح، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق،، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.