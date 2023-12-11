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بعد قليل.. الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا لثاني أيام انتخابات الرئاسة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 09:15 م
بعد قليل.. الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا لثاني أيام انتخابات الرئاسة المستشار أحمد بندارى
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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يعقد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة عمليات الهيئة، مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل للإعلان عن عمل اللجان الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، وانتهاء اليوم الثانى على التوالى من التصويت من جانب المصريين فى أكثر من 11 ألف لجنة على مستوى الجمهورية.

 

وقبل انعقاد مؤتمر الهيئة يجرى المستشار أحمد بندارى اتصالا بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاقتراع لمتابعة انتهاء تفاصيل اليوم الثانى من التصويت.

 

وشهد اليوم الثانى للتصويت إقبال كبير جدا من الناخبين على اللجان الانتخابية وهو أمر فاق كل التوقعات حيث توافد الملايين على اللجان وخاصة لجان الوافدين التى شهدت إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق.

 

كما نفدت بطاقات الاقتراع فى عدد من اللجان وتم امدادها ببطاقات جديدة، فضلا عن قيام ما يجاوز 5 ملايين مواطن استعلموا عن اللجان عبر موقع الهيئة منذ التاسعة صباح وحتى الخامسة مساء، واستعلم 500 ألف مواطن عبر الرسائل النصية على رقم 5151، و500 ألف عبر الدليل 140.

 

وتجرى الانتخابات بإشراف قضائى على 11 ألفًا و631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكترونى أو الاتصال بالدليل 140 أو إرسال الرقم القومى فى رساله إلى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.

 

وتستغرق عملية التصويت دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومى لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب إلى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب فى اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.

 

ويعود الناخب إلى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب آخر

 

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الثانى من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.

 







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