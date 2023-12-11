وأضافت وزارة الدفاع البريطانية - عبر منصة "إكس" - "أنه في ليلة 7 ديسمبر ولأول مرة منذ 21 سبتمبر 2023، نفذ الروس موجة من الضربات القوية على كييف والجزء الأوسط من أوكرانيا باستخدام قاذفات ثقيلة، ربما كانت هذه بداية بحملة أكثر تنسيقا من جانب روسيا تهدف إلى تدهور البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الطائرات الروسية، من المرجح أنها طائرات من طراز توبوليف 95، أطلقت ما لا يقل عن 16 صاروخا من طراز كروز من الجو من منطقة عملياتها النموذجية فوق بحر قزوين، وتم اعتراض معظمها بنجاح من جانب الدفاعات الجوية الأوكرانية، وعلى الرغم من مقتل شخص نتيجة الهجوم الروسي، إلا أن الأضرار المادية كانت ضئيلة".