بريطانيا: روسيا خزنت صواريخ لاستخدامها في استهداف البنية التحتية بأوكرانيا

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رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا قامت بتخزين صواريخ لاستخدامها في الحملة الشتوية واستهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي المنشور عبر منصة /إكس/ للتواصل الاجتماعي - أنه في ليلة 7 ديسمبر 2023، أطلقت القوات الجوية الروسية سلسلة كبيرة من الضربات باتجاه كييف ووسط أوكرانيا باستخدام أسطولها من القاذفات الثقيلة، وذلك لأول مرة منذ 21 سبتمبر 2023.

وقالت إنه من المحتمل أن تكون هذه الطائرات من طراز (تو -95 بير اتش)، قد أطلقت ما لا يقل عن 16 صاروخًا جويًا من منطقة عملياتها النموذجية فوق بحر قزوين.

وبحسب وزارة الدفاع البريطانية، يكاد يكون من المؤكد أن روسيا قامت بتخزين هذه الصواريخ لاستخدامها في الحملة الشتوية.

وأفدت بأنه ربما كان هذا بداية لحملة أكثر تنسيقاً من جانب روسيا تهدف إلى تدهور البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

ومع ذلك، تشير التقارير الأولية إلى أن الدفاع الجوي الأوكراني تمكن من اعتراض غالبية هذه الصواريخ بنجاح ، ويبدو أن حجم الأضرار في الوقت الحالي ضئيلة.