وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، إن الرئيسين سيناقشان الأهمية الحيوية لاستمرار دعم الولايات المتحدة في هذه اللحظة الحرجة.



وأضافت أن الاجتماع بين بايدن و زيلنسكي يأتي في لحظة حرجة حيث تكثف روسيا قصفها بالصواريخ والمسيرات ضد أوكرانيا.

وتأتي دعوة بايدن نظيره الأوكراني لزيارته بعدما عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل.