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اهتمام عالمي بالانتخابات.. وCNN: الرئيس السيسي يقترب من الولاية الثالثة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 06:24 م
اهتمام عالمي بالانتخابات.. وCNN: الرئيس السيسي يقترب من الولاية الثالثة تقرير سي إن إن
وكالات

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قالت شبكة " cnn"، إن الانتخابات الرئاسية في مصر تسير بشكل إيجابي، مع اقتراب المرشح عبد الفتاح السيسي من الفوز بولاية ثالثة لرئاسة مصر.

وأضافت الشبكة الأمريكية، خلال تقرير مصور من اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من عمليات التصويت، أنه من المرجح أن يفوز المرشح عبدالفتاح السيسي لفترة ثالثة.

ونقلت الشبكة آراء العديد من المشاركين في عمليات التصويت، حيث حثوا على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024,

وفي أول أيام الانتخابات، أمس، أدلي كافة المرشحين في الانتخابات بأصواتهم كل حسب لجنته ، حيث أدلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الأوفر حظاً  بصوته في تمام التاسعة صباح اليوم ، فور بدء التصويت، فيما أدلي المرشح عبد السند يمامة بصوته أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، أما المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة ، في حين صوت المرشح فريد زهران داخل مقر لجنة المقطم الثانوية بنين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

إحدى المشاركات في الانحابات
إحدى المشاركات في الانحابات

 

مرشح يدلي بصوته
مرشح يدلي بصوته

 

طوابير الناخبين سي إن إن
طوابير الناخبين سي إن إن

 

 







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