انهيار منجم تابع لشركة البتروكيماويات العملاقة فى البرازيل.. فيديو

فاطمة شوقى

انهار منجم تابع لشركة براسكيم البرازيلية العملاقة للبتروكيماويات في مدينة ماسيو الساحلية شمال شرق المدينة، حسبما ذكرت سلطات الدفاع المدني في المدينة.

ويظهر مقطع فيديو وزعته السلطات فقاعة مفاجئة وغائمة من المياه في بحيرة مونداو في حي موتانج بالمدينة، مما يعكس انهيار المنجم، وتم إخلاء المنطقة من قبل ولا يوجد أي خطر على أي شخص، ولا يزال المسؤولين يقومون بتقييم الانفصال وسيقدمون المزيد من المعلومات قريبا، وفقا لوكالة برازيليا.

وتعتبر شركة براسكيم متخصصة في استخراج الملح الصخرى على مدى 40 عامًا في ماسيو إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص، مما أدى إلى إفراغ المجتمعات المحلية، وفي 28 نوفمبر ،و نبهت الشركة السلطات إلى الخطر الوشيك المتمثل في انهيار المنجم، وتغرق الأرض المحيطة بالمنجم بشكل مطرد منذ ذلك الحين، حيث انخفض إجمالي 2.35 متر (7.7 قدم) حتى صباح الأحد.

وفي 30 نوفمبر ، حذر حاكم ولاية ألاجواس باولو دانتاس من احتمال "تشكيل حفر كبيرة" بعد انهيار المنجم، وقال إن الفرق الفيدرالية ستصل في تلك الليلة كدعم.

وطُلب من السكان المحليين الابتعاد عن المنطقة وانتظروا بفارغ الصبر، متخيلين الأضرار التي قد يلحقها الانهيار الأرضي بمنازلهم وبقية المدينة.

وفي الأيام الأولى، أرسلت شركة براسكيم تحديثات منتظمة، بما في ذلك الأوقات المحتملة التي قد ينهار فيها المنجم. وأثارت الرسائل الخوف بين السكان، ومن بينهم كارلوس إدواردو دا سيلفا لوبيز، الطالب في جامعة ألاجاوس الفيدرالية.

وقال لوبيز عبر الهاتف في الأول من ديسمبر: "لقد تسبب هذا في شعور السكان بالرعب وعدم القدرة على النوم والقلق".

بين عامي 1979 و2019، عندما أعلنت شركة براسكيم عن إغلاق عمليات الملح الصخري في ماسيو، قامت الشركة بتشغيل إجمالي 35 منجمًا، وبدأت المشاكل في ماسيو قبل عام، عندما ظهرت شقوق كبيرة لأول مرة على السطح، وامتد بعضها عدة مئات من الأمتار. صدر الأمر الأول بإخلاء بعض المناطق، بما في ذلك أجزاء من حي موتانج، في عام 2019.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت خمسة أحياء مدن أشباح حيث قبل السكان مدفوعات من شركة براسكيم للانتقال. وفقًا لموقع مجلس الشيوخ البرازيلي، تأثر حوالي 200 ألف شخص في ماسيو بأنشطة التعدين التي تقوم بها الشركة.

وفي يوليو ، توصلت الشركة إلى تسوية بقيمة 356 مليون دولار مع المدينة الساحلية، وبالإضافة إلى المنجم رقم 18 الذي انهار يوم الأحد، قالت شركة براسكيم إنها بصدد ملء ثمانية تجاويف أخرى بالرمال.

وتعدين الملح الصخري هو عملية استخراج الملح من الرواسب العميقة تحت الأرض. بمجرد إزالة الملح، يمكن أن تنهار التجاويف المتبقية، مما يتسبب في استقرار التربة أعلاه. يمكن أن تنهار الهياكل المبنية على مثل هذه المناطق.

وتعد شركة براسكيم واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات في الأمريكتين، وهي مملوكة بشكل أساسي لشركة النفط الحكومية البرازيلية بتروبراس وعملاق البناء نوفونور، المعروف سابقًا باسم أودبريخت.